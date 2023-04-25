9 yaşındaki Aycan kazada öldü, sürücü serbest

Malatya'nın Kale ilçesinde hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Aycan Özilhan'a (9) çarptı. Küçük kız hayatını kaybetti, kaza anı kameraya yansıdı. Gözaltına alınan sürücü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:35
9 yaşındaki Aycan kazada öldü, sürücü serbest
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Feci kaza, 21 Nisan'da Malatya-Elazığ kara yolunda meydana geldi. Ö.Ş. yönetimindeki 34 DTM 091 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Aycan Özilhan'a çarptı.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılmadı. Sürücü Ö.Ş. gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SERBEST KALDI

Polisteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Ö.Ş. ise adli kontrol şartı ile bırakıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Malatya sürücü kaza

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