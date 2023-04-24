Bayrampaşa'da korkunç kaza... Sürücünün ayağı koptu!

İstanbul Bayrampaşa O-3 Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ayıran bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücünün ayağı bilek kısmından koptu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

DHA
Yayınlanma: 24.04.2023 - 09:20
Bayrampaşa'da korkunç kaza... Sürücünün ayağı koptu!
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Bayrampaşa O-3 Tem Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde dün gece saat 01.30 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen 57 DB 299 plakalı otomobili sürücüsü Tuncay Çil, seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Tuncay Çil kullandığı otomobilde sıkıştı. Kazayı gören yurttaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

SÜRÜCÜNÜN AYAĞI KOPTU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Tuncay Çil'in ayağının bilek kısmından koptuğunu belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu araç geçişine kapattı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonrası sürücünün kopan ayağını da otomobilden alan sağlık ekipleri ağır yaralanan Çil'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri araçların geçişine izin verdi. 



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