9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kendisini vurdu: 1 gözaltı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde evde tüfekle oynadığı esnada kendisini vuran 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun amcasının oğlu gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 10:52
9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kendisini vurdu: 1 gözaltı
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Acı olay, dün gece saatlerinde Serdivan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki İsa C., amcasına ait olduğu öğrenilen ruhsatlı tüfek ile oynadığı esnada kendisini vurdu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekiplerince hayatını kaybeden İsa C.’nin, 23 yaşındaki amcasının oğlunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden İsa C., Serdivan Vatan Mahallesi Akşemseddin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.


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