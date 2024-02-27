Eski sevgilisine ateş etmeye çalıştı, kendini vurdu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde eski sevgilisine ateş etmeye çalışan şahıs kendini vurdu.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 18:13
Eski sevgilisine ateş etmeye çalıştı, kendini vurdu
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Alınan bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi 1113. Sokak’ta eski sevgilisinin güvenlik görevlisi olduğu siteye gelen M.Y.(23), eski sevgilisine ateş etmeye çalıştı.

Site sakinlerinin araya girmesiyle M.Y., kadınla güvenlik görevlisi odasına girerek kendini vurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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