Yayınlanma: 09.11.2024 - 14:51

Güncelleme: 09.11.2024 - 14:51

Son olarak 28 Ekim'de yapılan Kabine toplantısının ana gündeminde, TUSAŞ'a terör saldırısı ve sonrasında düzenlenen sınır ötesi operasyonlar yer almıştı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı, 10 Kasım Atatürk Haftası kapsamında Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Bu, 9 yıl sonra Çankaya Köşkü'nde yapılan ilk toplantı olacak. Kabine toplantısının başlayacağı saat henüz belli olmadı.

KABİNENİN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan ABD seçimleri kabinenin gündeminde yer alacak. Terör operasyonları ve kayyum tartışmaları da önemli gündem maddelerinden biri olacak. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları ve katliamlarda masada olacak. Bölgede artan gerilime karşı alınacak tedbirlerde ele alınacak.