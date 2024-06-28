90 milyon liralık vurgun... Emlakçı yakalandı!

Nevşehir’de yapım aşamasındaki farklı daireleri 57 kişiye satan ve satışını yaptıkları bazı daireleri de hak sahiplerine teslim etmeyerek 90 milyon TL haksız kazanç elde eden emlakçı ve annesi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 12:54
Abone Ol google-news

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurttaşların bir inşaat firması tarafından dolandırıldıkları şikayetleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Nevşehir’de emlakçılık yapan A.K.İ.’nin kentin farklı yerlerinde bulunan evleri 57 kişiye satarak 90 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Emlak firmasının sahibi A.K.İ’yi yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin şirket ortağı annesi Y.İ. ile Muğla’nın Fethiye ilçesinde olduklarını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan anne ve oğlu, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk ifadelerinin ardından Nevşehir Adliyesine sevk edildi.

"3 EV ALDIM, HİÇBİRİNDE OTURAMADIM"

Emlak firmasından 3 daire alan mağdur Emel Çalışır, adliye önünde yaptığı açıklamada, "3 ev aldık, hiçbirinde oturamadım. Aldıklarımdan biri inşaat, ikisinin de tapusunu alamadım. 2 milyondan fazla para ödedik" dedi.

İstanbul’da ikamet eden mağdur Meral Sinoplu da, "İlgili firmadan aldığım dairenin başkası adına çıktığını öğrendim. Toplamda 3 buçuk milyon para ödedim. Yakalandığı için de ayrıca sevinçliyim” ifadelerini kullandı.


Nevşehir haberleri dolandırıldı haberleri dolandırıcılık haberleri dolandırıcı haberleri

İlgili Haberler

Yargıtay'dan kurbanlık dolandırıcısına verilen cezaya onama

Yargıtay'dan kurbanlık dolandırıcısına verilen cezaya onama
Bilecik’te dolandırıcılara yönelik operasyon: 1 kişi tutuklandı

Bilecik’te dolandırıcılara yönelik operasyon: 1 kişi tutuklandı
Ünlü iş insanının sesiyle vurgun yaptılar! Dolandırıcıların yeni silahı 'yapay zeka'

Ünlü iş insanının sesiyle vurgun yaptılar! Dolandırıcıların yeni silahı 'yapay zeka'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler