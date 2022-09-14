90 suç kaydı bulunan firari, Antalya'da yakalandı

Antalya'da 90 suç kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın daha sonra tutuklandığı bildirildi.

AA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 14:50
90 suç kaydı bulunan firari, Antalya'da yakalandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma timleri ile Konyaaltı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, 90 suç kaydı bulunan ve hakkında 24 yıl 2 ay arama kaydı bulunan M.Ö.D'nin Konyaaltı ilçesinde olduğu bilgisini aldı.

EVİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırma sonucunda şüpheli Geyikbayırı Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında gözaltına alındı.

Şüpheli ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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