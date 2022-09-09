Balıkesir'de yakalanan FETÖ firarisi eski yarbay tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski kara yarbay tutuklandı.

AA
09 Eylül 2022 Cuma, 20:45
Balıkesir'de yakalanan FETÖ firarisi eski yarbay tutuklandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski kara yarbay F.H'nin gizlendiği adres tespit edildi.

EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Altınoluk Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, meslekten ihraç edilen yarbay F.H'yi gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 


Balıkesir fetö yarbay

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