Firari FETÖ hükümlüsü, Gaziantep'te yakalandı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
CEZAEVİNE KONULDU
Bu kapsamda ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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