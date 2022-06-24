92 yaşındaki şahıs evli olduğu kadını öldürdü
Muş'ta 92 yaşındaki K.G., evli olduğu 72 yaşındaki H.G.'yi silahla öldürdü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Muş’ta 92 yaşındaki K.G., 72 yaşındaki eşi H.G.’yi uzun namlulu silahıyla vurarak öldürdü.
Olay, Hürriyet Mahallesi İstanbul Evleri'nde yaşayan K.G. ve H.G.'nin zemin kattaki dairelerinde meydana geldi.
Sabah 05.30 sıralarında eşiyle tartışmaya başlayan K.G., uzun namlu silahını çekerek H.G.’ye doğrulttu.
Tartışmanın alevlenmesiyle silahını ateşleyen K.G, H.G.'yi öldürdü. Komşuların 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye gelen polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. H.G.’nin cesedi inceledikten sonra otopsisi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerindeki çiftin yakınları da sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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