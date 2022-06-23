Hafize Kurban cinayetinde skandal 'sadakatsizlik' kararı: Artırım beklerken 'indirim' geldi!
Denizli’de 3 yıl önce Hafize Kurban boşanma aşamasında olduğu erkek Uğur Kurban tarafından katledildi. Yargıtay skandal bir karara imza atarak, 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Uğur Kurban'a, katledilen Hafize Kurban’ın 'sadakatsizlik' yaptığı iddiasıyla fazla ceza verildiğine hükmetti.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasında olduğu 23 yaşındaki Hafize Kurban’ı, 27 Ağustos 2019 tarihinde bıçaklayarak ölümüne sebep olan 25 yaşındaki Uğur Kurban hakkında, “tasarlayarak eşi öldürme”, “kasten yaralama”, “kişisel verilerin kaydedilmesi” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından dava açılmıştı.
Cumhuriyet savcısının bir önceki duruşmada, “tasarlayarak eşi öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ettiği Uğur Kurban’ın yargılandığı davanın 5 Kasım 2020 günü görülen 10'uncu duruşmasında karar çıktı.
'HAKSIZ TAHRİK' SKANDALI
Uğur Kurban'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çevrildi.
Denizli Adalet Sarayı önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, sanık Uğur Kurban’a verilen cezanın yetersiz olduğu gerekesiyle karara tepki göstermişlerdi.
Uğur Kurban’ın avukatları, Antalya Bölge İdare Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ne yaptıkları temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından Yargıtay'a başvurdu. İtirazı haklı bulan Yargıtay 1. Ceza Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi.
HAFİZE'Yİ KATLETTİ AMA FAZLA CEZA VERİLMİŞ!
Hafize Kurban’ın evli olduğu dönemde 'sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı' dikkate alındığında asgari oranda haksız tahrik indirimi yapılmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği kararın bozulduğunun belirtilmesinin ardından gerekçede makul oranda ceza indirimi yapılmadığı ve bu yüzden fazla ceza verildiği ifadelerine yer verildi.
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