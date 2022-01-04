94 yaşındaki dede, torununu öldürdü

İzmir'in Bayındır ilçesinde 94 yaşındaki kişi, torununu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

AA
04 Ocak 2022 Salı, 17:08
94 yaşındaki dede, torununu öldürdü
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İzmir'de Hasköy Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin N, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak evinde tartıştığı torunu 40 yaşındaki Halit N'yi pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu ihbarında bulundu.

Eve gelen sağlık ekipleri, Halit N'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

DEDE GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, dede Hüseyin N'yi gözaltına alındı.
Öte yandan öldürülen kişi hakkında anne ve babasının kendilerini darbettiği suçlamasıyla savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.

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