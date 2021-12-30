İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu: İşte ele geçirilenler

ANKA
30 Aralık 2021 Perşembe, 13:42
İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu: İşte ele geçirilenler

İstanbul'un Bayrampaşa ve Ümraniye ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda araçların bagajlarına gizlenmiş halde 80 silah ve bir miktar mühimmat ile 88 bin TL para ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu: İşte ele geçirilenler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya ve suç örgütlerine dağıtılmak üzere yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik geniş çaplı çalışma yaptı. Yürütülen soruşturma kapsamında 11 ve 13 Aralık'ta Bayrampaşa ve Ümraniye'de silah sevkiyatı yapılan araçlara operasyon düzenlendi. 

İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu: İşte ele geçirilenler

Bayrampaşa'da yapılan operasyonda, E.D ve S.D. isimli şüpheliler araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 42 kurusıkıdan çevirme ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 44 şarjör, 3 fişek ele geçirildi. Söz konusu silahların kriminal incelemesinin ise henüz devam ettiği bildirildi.

İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu: İşte ele geçirilenler

ANKA'dan Edda Sönmez'in haberine göre, Ümraniye'de yapılan operasyonda ise Z.A isimli şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin aracı ve ikametinde yapılan aramalarda ise 36 ruhsatsız tabanca, 49 şarjör, 3 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, 12 fişek, 3 silah yapımında kullanılan makina, çok sayıda silah yapımında kullanılan tabanca parçası, suçtan elde edildiği değerlendirilen 88 bin 610 TL, bin 200 dolar ve bin 100 euroya el konulduğu aktarıldı.

İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu: İşte ele geçirilenler

Yakalanan E.D., S.D. ve Z.A., sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


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