İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu: İşte ele geçirilenler

ANKA'dan Edda Sönmez'in haberine göre, Ümraniye'de yapılan operasyonda ise Z.A isimli şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin aracı ve ikametinde yapılan aramalarda ise 36 ruhsatsız tabanca, 49 şarjör, 3 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, 12 fişek, 3 silah yapımında kullanılan makina, çok sayıda silah yapımında kullanılan tabanca parçası, suçtan elde edildiği değerlendirilen 88 bin 610 TL, bin 200 dolar ve bin 100 euroya el konulduğu aktarıldı.