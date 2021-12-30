İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu: İşte ele geçirilenler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya ve suç örgütlerine dağıtılmak üzere yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik geniş çaplı çalışma yaptı. Yürütülen soruşturma kapsamında 11 ve 13 Aralık'ta Bayrampaşa ve Ümraniye'de silah sevkiyatı yapılan araçlara operasyon düzenlendi.
Bayrampaşa'da yapılan operasyonda, E.D ve S.D. isimli şüpheliler araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 42 kurusıkıdan çevirme ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 44 şarjör, 3 fişek ele geçirildi. Söz konusu silahların kriminal incelemesinin ise henüz devam ettiği bildirildi.
ANKA'dan Edda Sönmez'in haberine göre, Ümraniye'de yapılan operasyonda ise Z.A isimli şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin aracı ve ikametinde yapılan aramalarda ise 36 ruhsatsız tabanca, 49 şarjör, 3 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, 12 fişek, 3 silah yapımında kullanılan makina, çok sayıda silah yapımında kullanılan tabanca parçası, suçtan elde edildiği değerlendirilen 88 bin 610 TL, bin 200 dolar ve bin 100 euroya el konulduğu aktarıldı.
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