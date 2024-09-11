Eğitimcilere gözdağı: ÇEDES dayatmasına karşı çıktılar, sürgün edildiler

Yayınlanma: 11.09.2024 - 14:28

Güncelleme: 11.09.2024 - 14:44

Mersin’de Eğitim-İş Sendikası’na üye öğretmenler A.D. ve E.E, velilerin "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)" projesiyle ilgili çekincelerine dikkat çekerek, ders saatlerinde veli izin belgesi olmayan öğrencileri ÇEDES etkinliğine göndermeyeceklerini okul müdürüne bildirdi.

Okuldaki ÇEDES etkinliğine veli izin belgesi olan öğrenciler katılırken, velilerinin izin vermediği birçok öğrenci etkinliğe katılmadı. Olayın ardından okul müdürü ile öğretmenler arasında tartışmalar yaşandı.

Eğitim-İş üyesi iki öğretmen, okul müdürü tarafından öğrenci ve velileri ÇEDES projesine karşı kışkırtmakla suçlandı. Okul müdürünün şikayeti üzerine Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenler hakkında soruşturma başlattı. Öğretmenlerin soruşturma evrakında “Hizmet içinde devlet memurunun itibarı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak” iddiasıyla soruşturma açıldığı bilgisi yer aldı. Ayrıca, söz konusu öğretmenlerin “ÇEDES Projesi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla il ya da İlçe müftülüklerinin düzenlemiş olduğu hiçbir etkinliğe velisi bulunduğum öğrencinin katılmasını istemiyorum” ifadelerinin yer aldığı dilekçeleri velilere dağıttıkları iddia edildi. Öğretmenlerin bu eylemleriyle “dini eğitimi engellemeye çalıştığı” savunuldu.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLECEK!

Sendika, yaşanan olayların üzerine il milli eğitim müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. Sendika Genel Başkanı Kadem Özbay, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimi gericileştirmedeki son buluşu olan ÇEDES, sadece laik eğitime saldırmak için değil aydın eğitimcileri sistem dışına atmak için de kullanılmaktadır. Bu okulda ÇEDES uğruna hem eğitim emekçilerine hem velilere dayatmalarda bulunulmuştur” dedi.

İki öğretmenin öğretmenliklerinin gereğini yaptıkları için hedef haline getirildiğini kaydeden Özbay, “Öyle ki Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bu öğretmenlerimiz hakkında jet hızıyla inceleme başlatmıştır. Laikliğe aykırı uygulamalara dair herhangi bir şikayet karşısında kulağının üzerine yatmasıyla bilinen yöneticiler, söz konusu olan gericiliği savunup aydın eğitimciler üzerinden eğitim emekçilerine gözdağı vermek olunca teyakkuza geçmiş, derhal müfettişlere dosya hazırlatmışlardır. Tamamen yönetmeliklere uygun davranan bu iki öğretmenimiz, sonucu baştan belirlenmiş bu soruşturma eliyle disiplin yönünden aylıktan kesim cezası almış, bu da yetmemiş, idari tedbir uygulanarak görev yerlerinin değiştirilmelerine yani sürgün edilmelerine karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

"AMAÇ, İTİRAZLARI BASTIRMAK"

Özbay, “Kuşkusuz bu yoğun mesainin amacı hem ÇEDES’e karşı yükselen itirazları bastırmak hem görev başındaki aydın eğitimcilere gözdağı vermektir. Halihazırda yargıya taşıdığımız ÇEDES garabetinin hukuksuz, pedagojiden bihaber şahıslarla çocuklarımızı yan yana getirdiği için tehlikeli, olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” diye konuştu.