9'uncu kattan başına kalas düşen işçi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 9'uncu kattan başına kalas düşen inşaat işçisi Emrah Aslan (30), hayatını kaybetti.

DHA
16 Eylül 2022 Cuma, 11:55
9'uncu kattan başına kalas düşen işçi öldü
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İsmetpaşa Mahallesi Mersin Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, işçi Emrah Aslan'ın başına, iskelenin 9'uncu katından kalas düştü. Aslan, yere yığılırken, ihbarla inşaata sağlık ekipleri geldi.

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Yapılan kontrolde, Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Emrah Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 


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