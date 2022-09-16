9'uncu kattan başına kalas düşen işçi öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 9'uncu kattan başına kalas düşen inşaat işçisi Emrah Aslan (30), hayatını kaybetti.
İsmetpaşa Mahallesi Mersin Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, işçi Emrah Aslan'ın başına, iskelenin 9'uncu katından kalas düştü. Aslan, yere yığılırken, ihbarla inşaata sağlık ekipleri geldi.
KURTARILAMADI
Yapılan kontrolde, Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Emrah Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı
- Gaziantep'te feci kaza, ölü ve yaralılar var
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- Şehirlere göre fiyat değişecek
- FT'den çarpıcı Türk bankaları iddiası
- e-Devlet üzerinden yeni hizmet: 1 Ekim'de başlıyor
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- 'Banker Erdoğan mısın sen?'
- AKP ve Erdoğan'a videolu gönderme