A-101'de skandal iddia: Bebek mamasından zehirlendi

30 Aralık 2021 Perşembe, 13:44

Gaziantep'te yaşayan 38 yaşındaki sağlık sektörü çalışanı Pınar Mercan kızı Ela Deniz ile birlikte Güneykent Mahallesi’ndeki annesini ziyaret etti. Mercan, uğradığı A101 marketten minik kızı Ela için bir markanın bebek mamasını aldı ve annesinin evine gitti. Aldığı mamanın tarihine bakmayan Mercan'ın küçük kızı ela zehirlendi.

"BEBEĞİMİN ATEŞİ ÇIKMIŞTI"

Markette hiç hoş tavırda olmadıklarını söyleyen Mercan olayı şöyle anlattı:

“Anneme gidip mamayı hazırlayarak bebeğime yedirdim. Bu arada annem böyle konularda hassas olduğu için son kullanma tarihine bakmam konusunda beni uyardı. Baktığımda ise son kullanma tarihinin bir buçuk ay geçmiş olduğunu gördüm. Ancak mamayı da yedirmiş bulunduk. Hemen A101’e gittim. Son kullanma tarihi geçmiş ürün sattıklarını söyledim. Bana fişim olup olmadığını sordular. Fişimi gösterdim. Hiç hoş olmayan tavırlar içindeydiler. ‘Bebeğe bir şey oldu mu, sağlık durumu nasıl?’ diye bile sormadılar. Ben reyona gidip diğer mamalara da bakmak istedim. Ama reyonda mama yoktu. Ya hepsi satılmıştı ya da toplamışlardı. Orasını bilemiyorum. Ben fişimi ibraz ettim. Mamayı iade ettim ve anneme döndüm. Bebeğimin ateşi çıkmış, ishal ve vücudunda kabarıklıklar vardı. Ben ertesi gün markaya ulaştım. Çok ilgilendiler. Hatta beni ziyaret etmek istediler. Son kullanma tarihi geçmiş ürünün satılması konusunda üreticinin çok suçu olabileceğini düşünmüyorum. Ama yine de yasal yollara başvuracağım için ziyareti kabul etmedim.

"BİR BEBEĞİN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?"

Gaziantep Güneş Gazetesi'nin haberine göre, market yetkililerine ulaşmaya çalıştığını şikayet yoğunluğundan dönüş yapmalarının uzun süreceğini söylediklerini öne süren Mercan şu ifadeleri kullandı:

"A101 yetkililerine ulaşmaya çalıştım. Gaziantep Müdürlüğünü ve Genel Müdürlüğü aradım. Ulaştığımda ise çok fazla şikayetle ilgilendiklerini ve dönüş yapmalarının uzun süreceğini söylediler. Ben de bir bebeğin hayatı bu kadar ucuz mu, dedim. Çocuğum daha başka zararlar görebilirdi. Özellikle bebek ürünleri konusunda firmaların hassas olması gerekir. Ben yetkililerin bu konuya el atmasını istiyorum. Ben de yasal hak ve yollarımı sonuna kadar kullanacağım."