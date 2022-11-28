A Haber: Adana'da petrol bulundu
AKP'ye yakın Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki A Haber, canlı yayında Adana’da petrol bulunduğunu ve bu petrolün değerinin 800 milyon dolar değerinde olduğunu “müjde” olarak duyurdu. Bu sözde müjdenin gerçekliği de çok geçmeden belli oldu.
Yandaş A Haber televizyonu bugün yaptığı bir canlı yayında, Adana’da su seviyesinde petrol bulunduğunu ve Adanalılar’ın bu habere çok sevindiğini duyurdu. Bulunan bu petrolün 800 milyon dolar değerinde olduğunu da belirten yandaş kanal, haberi “müjde”ymiş gibi aktardı.
Ancak çok geçmeden “müjde”nin altında gerçekte ne olduğu da ortaya çıktı.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin günlük ortalama petrol tüketimi 989 bin 900 varil. Petrolün varili yaklaşık 82 dolar. Yani günlük petrole verdiğimiz para 82 milyon dolar. 800 milyon dolar değerindeki petrol Türkiye’nin 9-10 günlük tüketimi. İşleri güçleri algı yönetimi” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin günlük ortalama petrol tüketimi 989 bin 900 varil. Petrolün varili yaklaşık 82 dolar. Yani günlük petrole verdiğimiz para 82 milyon dolar. 800 milyon dolar değerindeki petrol Türkiye'nin 9-10 günlük tüketimi. İşleri güçleri algı yönetimi. https://t.co/OAuFH4o91Q— Burhanettin Bulut (@eczburhan) November 28, 2022
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