A Haber'den çirkin provokasyon... Özel'in sözlerini 'polisle çatışalım' şeklinde kestiler!
A Haber, Özgür Özel'in "polisle çatışmayalım" demek için yaptığı konuşmanın sonunu keserek "polisle çatışalım" demiş gibi verdi.
Türkiye’de medya üzerindeki baskılar giderek artarken, yandaş medya organlarının manipülatif haberleri de tepki çekiyor.
Son olarak A Haber, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane’de yaptığı konuşmayı çarpıtarak servis etti.
Özel’in "polisle çatışmayalım" demek için yaptığı konuşmanın sonunu kesen kanal, Özel’in "polisle çatışalım" dediği izlenimini yarattı.
Ayrıca, Saraçhane’de gerçekleştirilen “çatışma olmasın” oylaması da A Haber tarafından manipüle edilerek, izleyicilere "Özel: çatışalım diyenler el kaldırsın" şeklinde sunuldu.
Kanalın spikeri ise polise yönelik bir saldırının bu çağrının sonucu olduğunu iddia etti.
Bu tür çarpıtmalar kamuoyunda büyük tepki toplarken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), muhalif yayın yapan televizyon kanallarına yayınlarını durdurma talimatı verdi.
Basına yönelik baskılar bununla da sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, öğrenci eylemlerini paylaşan yüksek takipçili sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirdi.
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