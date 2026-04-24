A Milli Takım'a marş yazacağını duyurmuştu: Sinan Akçıl siyasete soyundu

ABD-Kanada-Meksika ev sahipliğinde gerçekleşecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Türkiye A Milli Futbol Takımı için milli marş konusu kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Daha önce Milli Takım'a marş yazacağını duyuran Akçıl, dün akşam yaptığı paylaşım ile tepkilere neden oldu.

"GEREK YOK BU AYRIŞMALARA"

Akçıl, Gaziantep'te mehteran takımı eylemine ilişkin, "Bir şey söyleyeceğim ben Dünya Kupası şarkımıza 'mehteri' de koydum bi yerinde var:. Şimdi bu şarkıyı dinlerken yine birileri sırtını mı dönecek? O zaman gollerimizi de göremezler, kafam karıştı.." açıklaması yaptı.

Akçıl'a bir kullanıcı, "Hocam sen bir milli takıma bir şarkı yazıyorsun iddia herkesi bir şarkıda coşturmak değil mi? Millet kararını zaten verir ama bu şekilde polemiklerin parçası olmak onlar biz diye ayırmak baştan kaybetmektir, sen yap şarkını millet kararını zaten verir gerek yok bu ayrışmalara" yanıtını verdi.

Akçıl yoruma emoji ile yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle katıldığı TBMM Tören Salonu'ndaki resepsiyonda konu hakkında soruları yanıtlamıştı.

Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Manisa'da mesir festivali var, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Mehter Takımı'nın geçit töreniyle başlayacak. Ben Beşiktaş'ın stadında milli takımımızın Türkiye'deki son maçını izledim. Seyirciyi coşturması için gelen mehter takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mehter takımıydı. Yanımda da Nuri Aslan vardı.

Hep birlikte mehterle coştuk, coşturduk. Mehter de bizim, Fatih de bizim, Ulubatlı Hasan da bizim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizim, İnönü de bizim, Ecevit de bizim. Bu tarihi kişiliklere ve onların anılarına saygısızlık yapan hiç kimsenin bu milletin gönlünde yeri olmaz. Ben kendim bir şey görmedim. Mutlaka ya bir yanlış anlaşılmadır ya bir yanlış açıdır. Yoksa kimse mehtere sırtını dönmez bizde."