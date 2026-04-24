24.04.2026 09:36:00
A Milli Takım'a marş yazacağını duyurmuştu: Sinan Akçıl siyasete soyundu

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için marş yazacağını duyuran şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından tepki çeken bir siyasi paylaşım yaptı. Akçıl'a 'Gerek yok bu ayrışmalara' yorumları yapıldı.

ABD-Kanada-Meksika ev sahipliğinde gerçekleşecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Türkiye A Milli Futbol Takımı için milli marş konusu kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Daha önce Milli Takım'a marş yazacağını duyuran Akçıl, dün akşam yaptığı paylaşım ile tepkilere neden oldu.

"GEREK YOK BU AYRIŞMALARA"

Akçıl, Gaziantep'te mehteran takımı eylemine ilişkin, "Bir şey söyleyeceğim ben Dünya Kupası şarkımıza 'mehteri' de koydum bi yerinde var:. Şimdi bu şarkıyı dinlerken yine birileri sırtını mı dönecek? O zaman gollerimizi de göremezler, kafam karıştı.." açıklaması yaptı. 

Akçıl'a bir kullanıcı, "Hocam sen bir milli takıma bir şarkı yazıyorsun iddia herkesi bir şarkıda coşturmak değil mi? Millet kararını zaten verir ama bu şekilde polemiklerin parçası olmak onlar biz diye ayırmak baştan kaybetmektir, sen yap şarkını millet kararını zaten verir gerek yok bu ayrışmalara" yanıtını verdi. 

Akçıl yoruma emoji ile yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle katıldığı TBMM Tören Salonu'ndaki resepsiyonda konu hakkında soruları yanıtlamıştı.

Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Manisa'da mesir festivali var, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Mehter Takımı'nın geçit töreniyle başlayacak. Ben Beşiktaş'ın stadında milli takımımızın Türkiye'deki son maçını izledim. Seyirciyi coşturması için gelen mehter takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mehter takımıydı. Yanımda da Nuri Aslan vardı. 

Hep birlikte mehterle coştuk, coşturduk. Mehter de bizim, Fatih de bizim, Ulubatlı Hasan da bizim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizim, İnönü de bizim, Ecevit de bizim. Bu tarihi kişiliklere ve onların anılarına saygısızlık yapan hiç kimsenin bu milletin gönlünde yeri olmaz. Ben kendim bir şey görmedim. Mutlaka ya bir yanlış anlaşılmadır ya bir yanlış açıdır. Yoksa kimse mehtere sırtını dönmez bizde."

İlgili Haberler

Sinan Akçıl milli takıma marş yazacağını duyurdu
Sinan Akçıl milli takıma marş yazacağını duyurdu A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası vizesi almasıyla yaşanan büyük coşkuya, iktidara yakınlığıyla bilinen Sinan Akçıl da dahil oldu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmesine atıfta bulunan Akçıl, "Konsantre olursam gerekeni yaparız" diyerek milli takım için marş yazacağını duyurdu.
Yeni 'Milli Takım marşı' mı geliyor? Tarkan sessizliğini bozdu: 'Uçakta bir şeyler oldu...'
Yeni 'Milli Takım marşı' mı geliyor? Tarkan sessizliğini bozdu: 'Uçakta bir şeyler oldu...' A Milli Takım'ın, ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği Dünya Kupası'na katılmasının kesinleşmesinin ardından "Yeni Milli Takım marşı" iddiası gündeme geldi. 2002'deki Dünya Kupası'nda Milli Takım için hazırladığı şarkı hâlâ çok dinlenen Tarkan'dan bu konuda ilk açıklama geldi.
Sezen Aksu, A Milli Takım için şarkı yazdı
Sezen Aksu, A Milli Takım için şarkı yazdı Sanatçı Sezen Aksu, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası yolculuğu için özel bir şarkı yazdı. Şarkıyı kimin seslendireceği ise henüz belli değil.