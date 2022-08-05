Yalova’da marketin rafından yılan çıktı

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Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir marketin raflarında bulunan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 12:02

Yalova'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir markette raflarda yılan olduğunu fark eden çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

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Yalova yılan

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