Yalova’da marketin rafından yılan çıktı
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir marketin raflarında bulunan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Yalova'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir markette raflarda yılan olduğunu fark eden çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Video Haberler
- Beşiktaş’ta trafik kazası: 7 yaralı
- İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Abdurrahman Dilipak: 'Ankara siyaseti bütün kanatları il
- Alkollü sürücü: Polisin nakliyesi olduğunda...
- Oyuncu Civan Canova hastaneye yatırıldı
- İlk kez bir Kruvaziyer gemisini ağırladı
- Alışveriş yapan kadının 'telefonunu' çaldı
- 'Türkçe sorularında şifreleme'
- İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- Editörün konuşması Telegram’da yayınlandı
- 'Tahminler şaşabilir'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’