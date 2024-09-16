AB vize serbestisi başka zamana kaldı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.09.2024 - 10:24

Dışişleri Bakanlığı’nın yayımlanan 2024 yılı performans programında, alt programlarından birisi olan ‘dış politikanın yürütülmesi ve konsolosluk hizmetlerinin geliştirilmesi’ bölümünde Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) vize serbestisi hedefleriyle çelişen tahminlere rastlandı. ‘Vizesiz seyahat edilen yabancı ülke sayısı’ performans göstergesinde 2024 yılı hedefinin 77, 2025 tahmininin 78, 2026 tahmininin ise 79 olduğu ve hedeflerde AB üyesi 27 ülke için vize serbestisi talebine yer verilmediği görüldü.

'6 KRİTER KALDI'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, “Öncelik verdiğimiz bir diğer konu, vize meselesi. Vize serbestisiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 66 kriteri tamamladık, geriye sadece 6 kriter kaldı. Bunların da tamamlanması için ilgili kurumlarımızla hep birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullanmış ve Türkiye’nin AB üyeliği stratejik hedefinin devam ettiğini söylemişti. Bakanlığın performans programında paylaşılan veriler Türkiye’nin AB vize serbestisine yakın gelecekte erişemeyeceğini gözler önüne serdi.