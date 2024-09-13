Engelli toplu taşıma kartlarının vizesi uzatıldı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:05

Güncelleme: 13.09.2024 - 16:05

Şehir içi toplu taşıma standardını artırarak vatandaşlara daha konforlu seyahat imkanı sunmak için projelerini sürdüren, özel ihtiyaçlı vatandaşlar için toplu taşımayı daha erişilebilir yapmak adına çeşitli yatırımlar hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, engelli toplu taşıma kartlarının vize sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, özel ihtiyaçlı vatandaşların 30 Haziran 2025 tarihine kadar toplu taşıma kartlarının vizelerini yenilemesine gerek kalmadığı belirtildi.