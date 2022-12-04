ABB Ankara'da acil durum toplanma alanları için harekete geçti
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından belirlenen afet ve acil durum toplanma alanlarını, resmi internet sitesi ve Başkent Mobil üzerinden yayınlamaya başladı.
ABB, olası bir depreme karşı afet bilinci ve farkındalığı oluşturmak için yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı. Belediye, internet sitesinde AFAD tarafından belirlenen afet ve acil durum toplanma alanlarının listesini yayınlıyor.
Uygulamayla birliktte yurttaşlar, Büyükşehir Belediyesi internet sitesi ve Başkent Mobil uygulaması üzerinden Akyurt'tan Nallıhan'a, Şereflikoçhisar'dan Çankaya'ya kadar 25 ilçedeki, toplam bin 688 afet ve acil durum toplanma alanına ulaşabilecek.
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