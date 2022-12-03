Son Dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde biri 3.9 diğeri 3.8 büyüklüğünde olmak üzere 2 deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2022 Cumartesi, 14:05
Son Dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem!
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Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesine 180.87 km uzaklığında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre saat 13.51'de meydana gelen depremin derinliği 8.87 km olarak bildirildi.

İLK DEPREM 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD, ilk depremin saat 13.35'te 3.9 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı. İlk meydana gelen deprem, 13.24 km derinliğinde gerçekleşti.


İzmir deprem Son dakika

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