Son Dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde biri 3.9 diğeri 3.8 büyüklüğünde olmak üzere 2 deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesine 180.87 km uzaklığında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre saat 13.51'de meydana gelen depremin derinliği 8.87 km olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2022
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [180.87 km] Çeşme (İzmir)
Tarih:2022-12-03
Saat:13:51:36 TSİ
Enlem:38.219 N
Boylam:24.188 E
Derinlik:8.87 km
Detay:https://t.co/bjUKNIxmCx@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İLK DEPREM 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE
AFAD, ilk depremin saat 13.35'te 3.9 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı. İlk meydana gelen deprem, 13.24 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2022
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2022-12-03
Saat:13:35:12 TSİ
Enlem:38.202 N
Boylam:24.52 E
Derinlik:13.24 km
Detay:https://t.co/fHycINUGTu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sözlerini şubenin girişine taşıdılar
- 'Musa Hoca' bakın kim çıktı!
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Tarsus kazısı bitti sıra Lüleburgaz’da
- İşte yeni vizyon kadrosu
- Motorine dev zam!
- İstanbul'da minibüs devrildi: Yaralılar var
- Ahmet Hakan 'gereğini' yapıyor: 'Çok klas terk ediş...'
- Akşener'den 'kulak çekme' polemiği çıkışı