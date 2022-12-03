Son Dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem!

03 Aralık 2022 Cumartesi, 14:05

Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesine 180.87 km uzaklığında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre saat 13.51'de meydana gelen depremin derinliği 8.87 km olarak bildirildi.

İLK DEPREM 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD, ilk depremin saat 13.35'te 3.9 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı. İlk meydana gelen deprem, 13.24 km derinliğinde gerçekleşti.