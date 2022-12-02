Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projesi, 10 yıl geçmesine rağmen bitmedi

02 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Yapımı yılan hikâyesine dönen Ankara-İzmir yüksek hızlı tren (YHT) projesinde ihaleyi alan firma ERG’nin usulsüz zam istemi kabul edilmedi. “Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi” olarak bilinen Ankara-İzmir YHT projesindeki usulsüzlükler Cumhuriyet’in haberiyle gündeme geldi.

YARGIYA TAŞINMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından temeli 2013 yılında atılan proje bir türlü tamamlanamadı. Proje için 2020’de pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldı. İhaleyi 2 milyar 163 milyon Avro ile İngiliz ERG İnşaat kazandı. İhale, “hukuka aykırı” olduğu iddiasıyla itiraz edildi ve süreç yargıya taşındı. ERG İnşaat ise döviz kurundaki dalgalanma gerekçesiyle ihale ücretine yüzde 65 zam istedi. Hukuksuzluklarla gündemden düşmeyen Ankara-İzmir YHT projesini CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç değerlendirdi. Kılıç ise tamamlanamayan Ankara-İzmir YHT projesi için “Kördüğüm oldu” açıklaması yaptı.

"MALİYETİ DE FIRLADI"

10 yıldır bitmeyen projeye ilişkin Kılıç, “Ankara-İzmir YHT projesi de 10 yıldır tamamlanamadı. 2013’te Binali Yıldırım’ın ‘İlk ayağı 1080 günde tamamlanacak’ dediği projenin tamamlanma yılı 2016’dan 2025’e uzadı, maliyeti de fırladı. Projedeki kördüğüm 10 yılda çözülemedi. Proje, bakan olarak Binali Yıldırım, Feridun Bilgin, Ahmet Arslan, Cahit Turhan ve Adil Karaismailoğlu’nu gördü ama yüksek hızlı tren ile Ankaralı İzmir’i, İzmirli de Ankara’yı göremedi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ERG İnşaat’ın ihale bedeline zam istemine iktidardan onay çıkmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, usulsüz ve haksız şekilde istenen yaklaşık 1.5 milyar Avro’nun firmaya ödenmesine onay vermediği öğrenildi.