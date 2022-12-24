ABB, Ata mirasına sahip çıkıyor

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

ABB ekiplerinin 7 gün 24 saat mesai harcadığı alanda; yürüyüş ve bisiklet yolları, 5 bin 878 araçlık otopark, seyir terasları, şenlik alanları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, konser alanları ve piknik alanları gibi pek çok donatı yer alacak.

Ekipler, park alanını ikiye bölen Ankara Çayı’nın temizlenmesi için de yoğun çalışma yürütüyor.



