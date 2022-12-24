ABB, Ata mirasına sahip çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan ve yıllardır ihmal edilen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde 940 bin metrekarelik alana “Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı”nı yaşama geçiriyor.

ANKARA / Cumhuriyet
24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00
ABB, Ata mirasına sahip çıkıyor
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ABB ekiplerinin 7 gün 24 saat mesai harcadığı alanda; yürüyüş ve bisiklet yolları, 5 bin 878 araçlık otopark, seyir terasları, şenlik alanları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, konser alanları ve piknik alanları gibi pek çok donatı yer alacak.

Ekipler, park alanını ikiye bölen Ankara Çayı’nın temizlenmesi için de yoğun çalışma yürütüyor. 



Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği

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