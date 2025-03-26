ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Berkay Gezgin'in 'Beni unutmayın' sözlerine yanıt!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 13:32

Güncelleme: 26.03.2025 - 13:32

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla düzenlenen protestolara katılanlara yönelik operasyonlar sürüyor.

2019'da İmamoğlu'nun seçimde kullandığı 'Her şey çok güzel olacak!' sloganının yaratıcısı olan ve Eskişehir'den İstanbul'a gelerek protestolara katılan Berkay Gezgin (22) gözaltına alındı.

"SON CÜMLESİ 'LÜTFEN BENİ UNUTTURMAYIN' OLDU"

Gezgin'in avukatı Cemil Çiçek, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Berkay Gezgin'in tutuklandığını belirterek, şunları kaydetti:

“Her şey çok güzel olacak sözünün mimarı müvekkilim Berkay Gezgin ne yazık ki tutuklandı. 22 yaşındaki bir genç tutuklandı. Kendisinin son cümlesi şu oldu: 'Lütfen beni unutturmayın!' Asla unutmayacağız, unutturmayacağız! Her şeye rağmen her şey çok güzel olacak!"

"ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ!"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Berkay Gezgin'in son sözlerine yanıt verdi.

"Biz unutmayacağız evladım. Seni de, senin gibi yüreğiyle konuşanları da asla unutturmayacağız" diyen Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Fikir özgürlüğü, eleştiri hakkı ve barışçıl gösteri yapmak; demokrasimizin temel taşı, Anayasamızın güvencesidir. Gençlerin konuştuğu, gazetecilerin yazabildiği, halkın sokakta sesini duyurabildiği bir ülke hepimizin ortak hayalidir.

Ancak ne yazık ki son günlerde bu hayale gölge düşüren gelişmelere tanıklık ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde evlerinden alınan ardından tutuklanan gazeteciler, polis müdahalesiyle susturulmak istenen gençler, kürsüde kalabalığa seslendiği için tutuklanan evlatlarımız var artık bu ülkede. “Her şey çok güzel olacak” diyen o güzel çocuğumuz, Berkay Gezgin… Bugün 22 yaşında ve tutuklandı.

Bu ülkenin gençleri, hayal kurdukları için cezalandırılıyor. Sadece sesini duyurmak isteyen pırıl pırıl gençler, kelepçelerle susturulmak isteniyor. Ben buradan sesleniyorum: Bu gençleri korkutarak, yıldırarak değil, dinleyerek büyütmeliyiz. Onlara kulak vermek zorundayız.

Çünkü bu ülkenin geleceği onlardır. Berkay’ın son sözleri 'Lütfen beni unutturmayın' oldu. Biz unutmayacağız evladım. Seni de, senin gibi yüreğiyle konuşanları da asla unutturmayacağız."