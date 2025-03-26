'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in tutuklanmasına ünlü isimlerden tepki!
2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’na seslenerek CHP’nin sloganı haline gelen “Her şey çok güzel olacak” ifadesini kullanan Berkay Gezgin, geçtiğimiz saatlerde tutuklandı. Ünlü isimler, tutuklama kararına tepki gösterdi.
2019 senesindeki seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na seslenerek "Ekrem abi, her şey çok güzel olacak!" diyen ve CHP'nin seçim sloganı haline gelen ifadenin sahibi olan Berkay Gezgin, geçtiğimiz saatlerde tutuklandı.
Birkaç gün önce gözaltına alınan Berkay Gezgin’in abisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 60 saatlik gözaltı sürecinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenilmişti.
22 yaşındaki Berkay Gezgin, son sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Eskişehir’den İstanbul’a, Ekrem Başkan’ın yanına gidiyorum. Baskıya, hukuksuzluğa karşı dimdik duruyoruz. Boyun eğmeyen herkese bin selam olsun. Umut bizim, gelecek bizim!"
Gezgin’in tutuklanmasının ardından birçok ünlü isim sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Kararın hukuksuz olduğunu savunan kullanıcılar, Berkay Gezgin’in serbest bırakılması için çağrıda bulundu. İşte ünlülerin Berkay Gezgin için yaptıkları paylaşımlar...
MUSTAFA SANDAL
“Her şey çok güzel olacak” sözünün mimarı Berkay Gezgin 22 yaşında, pırıl pırıl bir genç... Tutuklandı! Son cümlesi “Lütfen beni unutturmayın!” olmuş. Unutmayacağız, unutturmayacağız güzel kardeşim!
Geleceğe dair umut vaadeden bir cümle kurmak yerine;
'Her şey zaten güllük gülistanlık' deseydi tutuklanmazdı belki de...
FARAH ZEYNEP ABDULLAH
DANLA BİLİÇ
GÜLBEN ERGEN
BERNA LAÇİN
CÜNEYT ÖZDEMİR
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