Berkay Gezgin tutuklandı: Son mesajı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 00:19

Güncelleme: 26.03.2025 - 00:19

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılması sonrası Saraçhane'deki eylemlerde gözaltına alınan 'Her Şey Çok Güzel Olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin tutuklandı.

Gezgin'in tutuklanmadan önceki mesajı ortaya çıktı. Gezgin mesajından şu ifadeleri kullandı:

"Bu dava siyasi. Karar ne olursa olsun biz suçsuzuz, bizi burada hukuksuz tutuyorlar. Vatanını milletini seven 21-22 yaşındaki hakkını arayan Türk gençlerinin burada tutuklama ile karşı karşı karşıyaya bırakıyorlar. Bu geldiğimiz tablo gülünç ve korkunç bir tablo. Her şey çok güzel olacak sadece biz mücadele edersek, etmezsek olmaz."