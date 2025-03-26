Berkay Gezgin tutuklandı: Son mesajı ortaya çıktı!

İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılması sonrası Saraçhane'deki eylemlerde gözaltına alınan 'Her Şey Çok Güzel Olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin tutuklandı. Gezgin'in tutuklanmadan önceki mesajı ortaya çıktı

Berkay Gezgin tutuklandı: Son mesajı ortaya çıktı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 00:19

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılması sonrası Saraçhane'deki eylemlerde gözaltına alınan 'Her Şey Çok Güzel Olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin tutuklandı.

Gezgin'in tutuklanmadan önceki mesajı ortaya çıktı. Gezgin mesajından şu ifadeleri kullandı:

"Bu dava siyasi. Karar ne olursa olsun biz suçsuzuz, bizi burada hukuksuz tutuyorlar. Vatanını milletini seven 21-22 yaşındaki hakkını arayan Türk gençlerinin burada tutuklama ile karşı karşı karşıyaya bırakıyorlar. Bu geldiğimiz tablo gülünç ve korkunç bir tablo. Her şey çok güzel olacak sadece biz mücadele edersek, etmezsek olmaz."


Etiketler: #Berkay Gezgin #tutuklama

İlgili Haberler

'Her şey çok güzel olacak' sloganını bulan Berkay Gezgin kimdir, kaç yaşında, nereli? Berkay Gezgin neden tutuklandı?

'Her şey çok güzel olacak' sloganını bulan Berkay Gezgin kimdir, kaç yaşında, nereli? Berkay Gezgin neden tutuklandı?
Son Dakika... 'Her Şey Çok Güzel Olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin tutuklandı

Son Dakika... 'Her Şey Çok Güzel Olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin tutuklandı
'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin adliyeye sevk edildi

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin adliyeye sevk edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler