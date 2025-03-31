TTB'den 'Mahir Polat' başvurusu: Tutuklu ve gözaltında olan insanları sağlık hakkından mahrum bırakmak suçtur

Yayınlanma: 31.03.2025 - 23:44

Güncelleme: 31.03.2025 - 23:47

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve çeşitli belediye yöneticilerinin tutuklanması sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan eylemcilerin sağlık haklarına ilişkin Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nden açıklama geldi.

TTB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Tabipleri Birliği olarak ilgili tabip odalarımızla birlikte gözaltı ve tutukluluk süreçlerinde yaşanan hak ihlallerini engellemek üzere Adalet, İçişleri ve Sağlık bakanlıkları nezdinde girişimlerde bulunmanın yanı sıra, hekimlere yönelik gerekli bilgilendirme ve uyarıları yapmak için bilgilendirme yazıları gönderilmiş ve bir çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir. Gözaltı muayeneleri sırasında eksik ve hatalı uygulamalar yapan hekimlere ilişkin iddialar ilgili odalarımız tarafından hızla değerlendirilerek gerekli soruşturmalar başlatılmaktadır. Tutuklu ve gözaltındaki kişilerin sağlık durumları da yakinen takip edilmekte olup, ilgili kişilerin avukatları aracılığıyla gerekli bilgi ve belgelere ulaşılmakta ve adli makamlara tıbbi ihtiyaçlara ilişkin önerilerimiz iletilmektedir.

MAHİR POLAT İÇİN TEDAVİ BAŞVURUSU

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu, avukatlarının ilettiği önceki tetkik ve tedavilerini ve güncel sağlık durumunu gösterir belgeler doğrultusunda İstanbul Tabip Odamız tarafından incelenmiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na tam teşekküllü bir hastanede izlenmesi gerektiği ve uygun görülürse farklı uzmanlık alanlarından hekimlerden oluşturacağımız bir heyetle muayene ve tedavi süreçlerinde katkıda bulunma isteğimiz iletilmiştir.

"HEKİMLERİ DİKKATLİ VE ÖZENLİ DAVRANMAYA ÇAĞIRIYORUZ''

Gözaltı veya tutukluluk nedeniyle özgürlüğü sınırlanan her insanın sağlığından ve tüm süreçlerin insan onuruna yakışır bir tutumla yürütülmesinden İçişleri ve Adalet bakanlıkları sorumlu olup, aksi tutumlar geri dönülmez kayıplara yol açabilecek uygulayanlar açısından da suç teşkil edecektir. Tutuksuz yargılanmanın bu nedenle de temel bir kural olması gerektiğini vurgularken, yetkilileri ve bu süreçlerde yer alan hekimleri dikkatli ve özenli davranmaya çağırıyoruz."