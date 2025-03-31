Mahir Polat yeniden cezaevine gönderildi: 'Bir haftada yaşananlar bile tahliye için yeterli'

Yayınlanma: 31.03.2025 - 14:06

Güncelleme: 31.03.2025 - 14:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ın durumu belirsizliğini koruyor.

Sağlık sorunlarına karşın tutuklanan ve bir haftada iki kez tansiyon sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Polat yeniden cezaevine gönderildi.

Yaşananlara karşın hukuki bir gelişme yaşanmamasına Polat’ın avukatı Erkam Erdem tepki gösterdi.

Cumhuriyet’e konuşan Av. Erdem, “Hastaneden taburcu sırasında verilen epikriz raporunu aldık. Öte yandan bu hastane tam teşekküllü olmadığı için Polat’ın yaşadığı rahatsızlığın başka rahatsızlıklarında yarattığı etkiyi bilmiyoruz” dedi.

Cezaevi şartlarının Polat’ın rahatsızlıklarını tetiklediğinin ortada olduğunu belirten Av. Erdem, şunları söyledi:

“CEZAEVİNİN ETKİSİ ORTADA’

“Bu bir haftada yaşanan iki kriz var. Birincisi tehlikeli. İkincisi birincisinden de riskli ve tehlikeli. Cezaevinin bu sorunlardaki etkisi ortada. Bu iki durum bile Polat’ın cezaevi şartlarında kalmaması gerektiğini, yaşamsal risk yarattığını ortaya koyuyor. Üçüncü bir kriz yaşaması da yine olası. Biz yeni bir tahliye talebinde bulunduk. Artık daha fazla vakit kaybetmeden hukukun gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.”

GÜN GÜN YAŞANANLAR...

19 Mart günü Çarşamba günü gözaltına alınan Mahir Polat, 23 Mart Pazar günü tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevine götürüldü.

26 Mart günü tansiyon rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan Polat, revirdeki müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisin sonra yeniden tek kişilik hücresine gönderilen Polat, tansiyonunun yükselmesi nedeniyle 29 Mart Cumartesi günü akşamı bir kez daha fenalaştı.

Yine ilk müdahalesi revirde yapılan ve iki dilaltı hapı verilen Polat Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Yoğun Bakım Servisinde gözlem altına alındı.

30 Mart Pazar günü anjiyo olan Polat’ın iki gece gözlem altında tutulmasının ardından 31 Mart Pazartesi günü yeniden cezaevine gönderildi.