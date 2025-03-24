Mansur Yavaş'ın tepkisi gündem olmuştu... Bakan Yerlikaya'dan 'pamuk şeker' paylaşımı: O görüntüleri paylaştı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun adliyeye sevk edildiği gün Saraçhane Meydanı'nda konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Şırnak'ta yapılan Nevruz kutlamasına gönderme yaparak, "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" demiş, o sözler gündem olmuştu. 'Pamuk şeker' tartışmasına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dahil oldu.

Mansur Yavaş'ın tepkisi gündem olmuştu... Bakan Yerlikaya'dan 'pamuk şeker' paylaşımı: O görüntüleri paylaştı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 14:27

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, cumartesi akşamı (22 Mart) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için yapılan Saraçhane mitinginde konuşurken Şırnak’ta yapılan Nevruz kutlamasına gönderme yapmıştı.

Otobüs üzerinden kalabalığa seslenen Yavaş, "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" demişti.

YERLİKAYA O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Yavaş'ın "pamuk şeker" sözleri kısa sürede gündem oldu.

'Pamuk şeker' tartışmasına son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dahil oldu.

X hesabından, 2 polisin pamuk şekerlerin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttığı anları paylaşan Yerlikaya, "Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Cizre’de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal’ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış’a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı.  Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı.

Sinan ve Ali Talha kardeşlerim… Sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış’ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz. Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum."


Etiketler: #Mansur Yavaş #pamuk şeker

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