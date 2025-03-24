Mansur Yavaş'ın tepkisi gündem olmuştu... Bakan Yerlikaya'dan 'pamuk şeker' paylaşımı: O görüntüleri paylaştı
İBB Başkanı İmamoğlu'nun adliyeye sevk edildiği gün Saraçhane Meydanı'nda konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Şırnak'ta yapılan Nevruz kutlamasına gönderme yaparak, "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" demiş, o sözler gündem olmuştu. 'Pamuk şeker' tartışmasına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dahil oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, cumartesi akşamı (22 Mart) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için yapılan Saraçhane mitinginde konuşurken Şırnak’ta yapılan Nevruz kutlamasına gönderme yapmıştı.
Otobüs üzerinden kalabalığa seslenen Yavaş, "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" demişti.
YERLİKAYA O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Yavaş'ın "pamuk şeker" sözleri kısa sürede gündem oldu.
'Pamuk şeker' tartışmasına son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dahil oldu.
X hesabından, 2 polisin pamuk şekerlerin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttığı anları paylaşan Yerlikaya, "Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum" dedi.
Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Cizre’de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal’ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış’a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı. Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı.
Sinan ve Ali Talha kardeşlerim… Sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış’ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz. Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum."
Cizre’de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal’ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış’a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 24, 2025
Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı.
Sinan ve Ali Talha… pic.twitter.com/WiV0Bx34lE
En Çok Okunan Haberler
-
- Tepki çeken NTV'den geri adım!
- Gazeteciler ve siyasilere ev baskını!
- AKP'li Varank muhaliflere 'seslendi'
- Yavaş'tan 'Erken seçimin zamanı geldi' açıklaması
- 'Beni çok mutlu eden haber' diyerek duyurdu!
- Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma!
- Ebrar Karakurt'tan gündem olan 'İmamoğlu' paylaşımı
- 'Biraz önce karşılaştık...'
- Google'dan dikkat çeken 'İmamoğlu' hamlesi
- Şimşek'ten yanıt gecikmedi!