ABB, TOGO Kuleleri için ihaleye çıktı: Tahmini bedel belirlendi

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:11

Eski CHP Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri, imar değişikliğine ilişkin mahkeme kararları gerekçe gösterilerek ABB tarafından Aralık 2019’da mühürlenmişti.

Şubat 2021’de, Danıştay 6. Dairesi, kulelere yönelik Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı ve yerel mahkeme ile istinaf mahkemesinin gizli emsal artışını iptal ettiği kararı onamıştı.

Mahkemenin kararıyla, “Gizli emsal artışının usulsüzlüğü”, “şehircilik ilkelerine aykırılık” ve “binanın kaçak inşa edildiği” mahkeme kararıyla tescillenmişti. Yavaş başkanlığında TOGO Kuleleri’ne ilişkin yapılan encümen toplantısı sonucunda ise mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alınmıştı.

TAHMİNİ BEDEL BELİRLENDİ

Danıştay'ın kararı onamasının ve yargı sürecinin tamamlanmasının ardından ABB harekete geçti ve kulelerin yıkımı için ihale süreci başladı. Hurda karşılığı yıkım için ihale açan ABB, işin muhammen (tahmin edilen) bedelini 25 milyon 913 bin 416 TL olarak belirledi.