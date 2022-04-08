ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’nin Washington Büyükelçisini kabul etti

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi.

AA
08 Nisan 2022 Cuma, 19:39
ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’nin Washington Büyükelçisini kabul etti
Abone Ol google-news

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden ile Oval Ofis'te çekildiği bir fotoğrafa yer verdi.

Büyükelçi Mercan, "4 Nisan 2022 tarihinde Başkan Biden tarafından kabul edildim." ifadesini kullandı.

İLK KEZ AĞIRLADI

ABD'deki Covid-19 önlemleri çerçevesinde, göreve geldiğinden bu yana Beyaz Saray'da yabancı misyon temsilcilerini ağırlamayan Biden, ilk kez Beyaz Saray'da büyükelçileri kabul etti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler