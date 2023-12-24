Şehit Taşkın'ın 'al bayraklı tabut' paylaşımı ortaya çıktı

Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) 'Hangisi daha zor, al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı, al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı' paylaşımı ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 14:25
Şehit Taşkın'ın 'al bayraklı tabut' paylaşımı ortaya çıktı
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kılıç Harekatı bölgesinde düzenlenen terör saldırısında Emre Taşkın'ın da aralarında bulunduğu 6 asker, şehit oldu. 

Malatyalı şehit Emre Taşkın'ın 11 Ekim 2016'da sosyal medya hesabından, 'Hangisi daha zor, al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı, al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. 

Taşkın'ın bu paylaşımı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından yeniden paylaşıldı.


Şehit Paylaşım Kuzey Irak

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