Şehit Taşkın'ın 'al bayraklı tabut' paylaşımı ortaya çıktı

Yayınlanma: 24.12.2023 - 14:25

Güncelleme: 24.12.2023 - 14:25

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kılıç Harekatı bölgesinde düzenlenen terör saldırısında Emre Taşkın'ın da aralarında bulunduğu 6 asker, şehit oldu.

Malatyalı şehit Emre Taşkın'ın 11 Ekim 2016'da sosyal medya hesabından, 'Hangisi daha zor, al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı, al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Taşkın'ın bu paylaşımı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından yeniden paylaşıldı.