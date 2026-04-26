ABD'de saldırı girişimi: Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişiminin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir" dedi.

Erdoğan, söz konusu saldırı girişimini kınadığını açıkladı.

"ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRLÜSÜNE YER YOK"

Erdoğan, şu ifadeleri kaydetti:

"Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum.

ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir.

Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır,… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2026

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı girişimi yaşandı. Washington Hilton’da cumartesi akşamı düzenlenen gala sırasında yaşanan saldırıyı Trump, “başarısız suikast girişimi” olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

ABD’de polis ekipleri silahlı saldırı girişiminde bulunduğu belirtilen şüpheliyi ise gözaltına aldı. ABD basınında yer alan haberlere göre gözaltına alınan kişinin 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu bildirildi.