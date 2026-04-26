Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD'de saldırı girişimi: Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

ABD'de saldırı girişimi: Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

26.04.2026 13:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
ABD'de saldırı girişimi: Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişiminin ardından 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı. Erdoğan, söz konusu saldırı girişimini kınadığını açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişiminin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir" dedi.

Erdoğan, söz konusu saldırı girişimini kınadığını açıkladı.

"ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRLÜSÜNE YER YOK"

Erdoğan, şu ifadeleri kaydetti:

"Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. 

ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. 

Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı girişimi yaşandı. Washington Hilton’da cumartesi akşamı düzenlenen gala sırasında yaşanan saldırıyı Trump, “başarısız suikast girişimi” olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

ABD’de polis ekipleri silahlı saldırı girişiminde bulunduğu belirtilen şüpheliyi ise gözaltına aldı. ABD basınında yer alan haberlere göre gözaltına alınan kişinin 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu bildirildi. 

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Trump #kınama

Trump’ın katıldığı yemekte silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği ortaya çıktı
Trump’ın katıldığı yemekte silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği ortaya çıktı ABD’de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırıda saldırganın 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu ortaya çıktı. Allen’ın öğretmenlik yaptığı ve video oyunu geliştirdiği ortaya çıktı. Kamu kayıtlarına göre Allen’ın iki farklı üniversiteden mühendislik ve bilgisayar bilimi diploması bulunuyor.
Yemekteki saldırı hakkında tüm bilinenler: Trump’ın tahliye edildiği gecede neler yaşandı?
Yemekteki saldırı hakkında tüm bilinenler: Trump’ın tahliye edildiği gecede neler yaşandı? ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişiminin ardından şüphelinin kimliği, geçmişi, otele nasıl girdiği ve güvenlik zafiyeti iddiaları gündeme geldi. İşte olayla ilgili şimdiye kadar bilinen tüm detaylar...
ABD'deki silahlı saldırının ardından Trump'tan ilk açıklama
ABD'deki silahlı saldırının ardından Trump'tan ilk açıklama ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırıda 1 polisin yaralandığını, durumunun iyi olduğunu bildirdi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, gazetecilerin silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz" yanıtını verdi.