ABD Deniz Kuvvetleri gemisi, Mersin Limanı'na gelecek

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 08:36

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 09:07

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Hershel Williams gemisi, 28 Şubat sabah saatlerinde Mersin Limanı'na ulaşacak.

Kahramanmaraş merkezli depremler üzerine Türkiye tarafından yapılan uluslararası çağrı temelinde ve ilgili makamlarla eşgüdüm içerisinde gönderilen insani yardımlar, Türk kurumlarınca limanda teslim alınacak.

Kaynaklar, "Deprem nedeniyle ülkemiz tarafından yapılan uluslararası çağrı temelinde ve ilgili makamlarımızla eşgüdüm içerisinde ABD tarafından bahse konu gemiyle gönderilen insani yardımlar kurumlarımızca limanda teslim alınacak ve ihtiyaca göre depremzedelerin kullanımına sunulacaktır" ifadesini kullandı.