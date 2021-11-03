ABD donanmasına ait askeri gemide görevli personelin kafasına çuval geçiren 17 kişi serbest bırakıldı

03 Kasım 2021 Çarşamba, 19:09

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, “Liman Ziyareti” kapsamında İstanbul’a gelen ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait askeri gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunmuştu.

Olaya karışan 17 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Savcılıkça ifadesi alınan 17 şüpheli “yurt dışına çıkış yasağı” ve “haftada bir kez karakola imza verme” şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişlerdi.

17 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “yurt dışına çıkış yasağı” ve “haftada bir kez karakola imza verme” şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TGB üyeleri adliye önünde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi" sloganları attı.