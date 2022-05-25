Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Erdoğan’ın Suriye’ye yeni operasyon mesajını değerlendirdi: Oklar Türkiye’ye döner

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki günkü Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Suriye’ye yeni operasyon mesajı vererek “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekât önceliğimizin başında yer almaktadır” dedi. TSK, MİT ve Emniyet güçlerinin hazırlıklarını tamamlamasının ardından yeni operasyonun başlayacağını söyleyen Erdoğan, “Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda bu hususları enine boyuna değerlendirecek ve kararlarımızı alacağız” diye konuştu.

"UYGUN DEĞİL

Erdoğan’ın açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendiren eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Ukrayna’daki savaşın sürdüğü ortamda Türkiye’nin Suriye’de yeni operasyon yapması için uluslararası koşulların uygun olduğuna yönelik çeşitli değerlendirmeler olduğunu belirterek “Türkiye, mevcut koşulları bir fırsat olarak görebilir. Fakat şu aşamada Suriye’de büyük bir operasyon için uluslararası koşulların uygun olduğunu düşünmüyorum” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın kastettiği harekât büyük çaplı bir operasyon mudur ya da küçük harekâtların hazırlığı mıdır, yoksa ‘Biz bunları yapabiliriz’ diyerek karşı tarafı ikaz mıdır, bunlara bakmak lazım” diyen Pekin, terör örgütü YPG tehdidinin yöneldiği belli bölgelere küçük operasyonlar olabileceğini dile getirdi. Pekin, “Alınan istihbarat doğrultusunda nokta harekât yapıp geri çekilme şeklinde operasyonlar olabilir. Fakat bunun ötesinde büyük çaplı bir operasyon yapılabilir mi, bunun tartışılması gerekiyor. Elbette TSK, Suriye’ye büyük çaplı yeni bir operasyon yapabilir, başarıya da ulaşır, buna şüphe yok. Ancak bunun sonucunda neyle karşılaşılacağı iyi değerlendirilmeli, tüm koşulların iyi hesaplanması gerekiyor” dedi.

"GERİLİM YAŞANABİLİR"

Türkiye’nin, büyük çaplı bir operasyon başlatması durumunda ABD, Rusya ve İran’la yeni gerilimler yaşayabileceğine dikkat çeken Pekin şunları kaydetti:

“Rusya bazı ufak birliklerini Suriye’den çekmiş olabilir ancak tamamen çekilmedi. İran’la hem Irak’ın kuzeyinde hem de Suriye’de karşı karşıya gelme durumu olabilir, ki bence en istenmeyen durumlardan biridir. Böyle bir operasyon durumunda Ukrayna savaşıyla birlikte Türkiye’yle ilgili Batı’da oluşan olumlu hava dağılır, Rusya ve İran’la da yeni gerilimler yaşanabilir. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini veto ettiği bir ortamda bir anda tüm oklar Türkiye’ye dönebilir. Tüm bu risklerin iyi hesaplanması gerekiyor.”

"ÇÖZÜM MASAYA OTURMAKTA"

İsmail Hakkı Pekin, Türkiye’nin Suriye’den kendisine yönelen tehdidi önleyebilmesi için kesin çözümün Suriye hükümetiyle anlaşmak olduğuna dikkat çekti. Pekin, “Barış Pınarı’nın yarım kaldığı düşünülüyor. 30 kilometre derinliğinde güvenli alanlar oluşturulması gerektiği söyleniyor. Fakat esasında Türkiye, Suriye’yle masaya oturup anlaşsa böyle operasyonlara ihtiyaç kalmadan birçok mesele çözüme kavuşacak. Böylece hem bir yandan ‘Suriye’nin toprak bütünlüğünü tanıyoruz’ derken yeni operasyonlar yapmak zorunda kalmayabiliriz” ifadelerini kullandı.