ABD/İsrail-İran savaşı Türkiye’de tatil paketi satışlarını yüzde 70 düşürdü: Turizmde savaş korkusu

Küresel enerji ticaretini ve finansal piyasaları vuran savaş, turizm sektöründe de şiddetli sarsıntı yaratıyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin uçuş maliyetlerini ve tatil paket fiyatlarını artırması kaçınılmaz. Ortadoğu pazarının neredeyse kapanması ve özellikle sınır kentlerinde turizmin durma noktasına gelmesi sektör üzerindeki baskıyı büyütürken zaten yüksek enflasyon ve kur politikası nedeniyle pahalılaşan Türkiye turizminin Akdeniz’deki rakipleri karşısında rekabet gücünün daha da zayıflaması bekleniyor. Turizmde yaşanacak her darbe, sadece sektörü değil, döviz geliri sağlayan, istihdam yaratan ve “yerinde ihracat” etkisiyle Türkiye ekonomisinin geneline yayılan kritik bir kaynağı tehlikeye atıyor.

ABD/İsrail-İran savaşının başladığı 28 Şubat’tan bu yana dış ticaret alanında dikkatler en çok Hürmüz Boğazı’na kilitlenmişken suyun bu tarafında turizm sektörü alarm veriyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hamit Kuk, son on günde satışların yüzde 70’e varan oranlarda düştüğünü aktardı. “Ortadoğu pazarımız neredeyse bitmiş durumda” diyen Kuk, bakanlığa çağrı yaparak “Bu pazarda çalışan acentalarımızın ön ödemesini yaptığı bir sürü taahhüdü var. Fakat savaş yüzünden iş yapamayacak hale geldiler. Çalışma başlatılmalı” dedi.

Kuk, savaşın bıraktığı travmayla ilgili daha ciddi tedbirler alınması gerektiğini ifade ederek “Zaten enflasyonist ortam yüzünden tatil paketi fiyatları çok artmıştı. Şimdi savaş sonrası tercih, çatışma ortamının uzağı olacak. Akdeniz çanağının ve Kuzey Afrika kıyılarının batı kısmı daha şanslı. Bu şartlarda bu ülkelerle rekabet etmeye çalışacağız” dedi.

Van’da ekonomi durdu En derin etki, İranlıların gözdesi Van’da hissediliyor. Haziran 2025’te İsrail’in İran’a saldırmasından bu yana kentte sadece turizm tesisleri değil tüm esnaf zor durumda. Van Otelciler Derneği Başkanı Çetin Demirhan, ziyaretlerde 8 aydır zaten yüzde 80 düşüş olduğunu, içinde bulunduğumuz nevruz döneminde rezervasyonun sıfırlandığını söyledi. Teşviklerle başlayan yüzde 20’ye yakın turizm yatırımlarının askıya alınıp inşaatların 1 yıl önce durduğunu belirten Demirhan, kentteki atmosferi şöyle aktardı: “Her alandan tüm işletmelerde kapanma ve işten çıkarmalar var. Van’ın turizmden başka geçim kaynağı yok. Esnaf çaresizce kendi başına kaldı. Burada iş olmayınca insanlar göç ediyor. 22 yıllık turizmcilik hayatımda böyle kötü bir dönem görmedim”.

YÜCEL’DEN İLGİNÇ ÖNERİ

Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, konaklama tesislerinin kullandığı kredilerin bir önceki yıla göre yüzde 82 arttığına dikkat çekerek “Nasılsa döviz geliri olacak diye işletmeler döviz borçlanıyor fakat ziyaretçi gelmezse borç ödeme kabiliyeti azalacak ve bu, bankacılık sistemini de vuracak” dedi. Turizmde "çarpan etkisine" vurgu yapan Yücel, turist harcamalarının her şeyin ve herkesin ekonomisine eklendiğine dikkat çekerek uyardı:

"Çok dikkatli olmak zorundayız. 1.7 milyon yatağımız var ve Türkiye hiçbir şeyde ilk 10’a giremezken yabancı ziyaretçi sayısında ilk 5'e, döviz gelirinde ilk 10'a mutlaka giriyor. Bunu korumamız lazım. Hele ki çalışanları kaybedersek onların yerini doldurmak çok zor" Turizmciden bir müddet SGK primlerindeki muhtasar vergisinin alınmaması gerektiğini söyleyen Yücel’in, iç pazarın canlanması içinse acil çözüm önerisi şöyle: “Her alanda tüm iş yerleri kendi personellerinin tatil giderlerini karşılasın ve bunu zamana yayarak maaşlardan tahsil etsin. Bu tatil harcaması gider olarak kaydedilsin ve vergiden düşülsün. Turizm sektörü ise sağladığı gelirden vergi ödeyeceği için devletin vergi kaybı olmaz"