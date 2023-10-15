ABD uçak gemilerini gönderdi: Türkiye'den Doğu Akdeniz’de tatbikat kararı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 12:23

Güncelleme: 15.10.2023 - 12:23

Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de fiili atış eğitimlerinin yapılacağı faaliyet için denizcilik bildiriminde bulundu.

13 Ekim’de Antalya İstasyonu’ndan yayımlanan NAVTEX mesajında, “Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

ABD UÇAK GEMİLERİNİ GÖNDERMİŞTİ

ABD’nin uçak gemisi USS Gerald R.Ford, yanında dört muhrip ve bir kruvazör ile birlikte İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderilmişti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da USS Eisenhower uçak gemisinin de Doğu Akdeniz’e gönderildiğini duyurdu.