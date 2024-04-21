Kan donduran iddia: İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş eski sevgilisi tarafından öldürüldü

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın Amerika'da eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü. Eski sevgilinin cinayetin ardından Taktaş'ın sosyal medyadaki fotoğrafını Exorcist filminden Regan karakteriyle değiştirdiği de konuşulanlar arasında.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 16:13
Kan donduran iddia: İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş eski sevgilisi tarafından öldürüldü
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Yıllar önce TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Yağmur Taktaş'ın yurtdışında eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

"BENİM ÖLÜM TÜRKİYE'YE GELİR"

Blog Yağmur hesabına yer alan mesaja göre, Yağmur Taktaş arefe günü Amerika'da eski sevgilisi tarafından cinayete kurban gitti.

Genç kadının cenazesi ailesiyle yaşadığı Adana'ya getirilerek defnedildi. Eski sevgilisiyle sorunlar yaşayan Taktaş'ın annesine daha önce "Benim ölüm Türkiye'ye gelir" dediği de ileri sürüldü.

Bunların yanı sıra Taktaş'ın canına kıyan eski sevgilinin genç kadının Instagram hesabındaki profil fotoğrafına Exorcist filminden Regan karakterini koyması şaşkına çevirdi.


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