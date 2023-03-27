ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 3’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırganın olay yerinde öldürüldüğü bildirilirken saldırının neden gerçekleştiği ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

AA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 21:13
Abone Ol google-news

Nashville şehrinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okulunda silahlı saldırı gerçekleşti.

Anaokulu ile 6. sınıf arasında yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu okula sabah saatlerinde giren saldırgan 3’ü çocuk 3’ü okul görevlisi 6 kişiyi öldürdü.

Metro Nashville Polis Departmanı, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirdi.

Saldırganın kimliği açıklanmazken, silahlı saldırıyı neden yaptığı veya olayda başka yaralı olup olmadığı konusunda ise bilgi paylaşılmadı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, Nashville'deki saldırı hakkında Başkan Joe Biden'ın bilgilendirildiği kaydedildi.

Saldırıyla ilgili incelemeler devam ediyor.


silahlı saldırı ABD öldü Saldırgan

İlgili Haberler

ABD üssüne roketli saldırı gerçekleşti

ABD üssüne roketli saldırı gerçekleşti
Hastanede güvenlik görevlisine 'kırmızı alan' saldırısı!

Hastanede güvenlik görevlisine 'kırmızı alan' saldırısı!
Başkent’te sokak ortasında silahlı saldırı

Başkent’te sokak ortasında silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler