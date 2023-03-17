Başkent’te sokak ortasında silahlı saldırı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:50

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 15:58

Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında iddiaya göre husumet bulunan C.G. ve S.M. arasında tartışma çıktı.

C.G., bu sırada, önceden gelip park halindeki otomobilin altına koyduğu pompalı tüfeği çıkararak S.M.’yi vurdu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, C.G. olay sonrası kaçtı.

Ayağından vurulan S.M. ise Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.