Başkent’te sokak ortasında silahlı saldırı
Başkent’te bir şahıs, tartıştığı kişiyi daha önceden buluşma yerine gelip otomobilin altına gizlediği pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında iddiaya göre husumet bulunan C.G. ve S.M. arasında tartışma çıktı.
C.G., bu sırada, önceden gelip park halindeki otomobilin altına koyduğu pompalı tüfeği çıkararak S.M.’yi vurdu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, C.G. olay sonrası kaçtı.
Ayağından vurulan S.M. ise Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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