'ABD'de kayıp 8 saat' iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

14 Ekim 2022 Cuma, 10:17

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İkinci Yüzyıl Vizyonu” çerçevesinde ABD’deki temaslarına devam etti.

4 gün süren bu ABD ziyaretinde Kılıçdaroğlu'nun 8 saat boyunca ortadan kaybolduğu iddiaları siyaset gündemini karıştırdı.

Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 8 saatin hikâyesini anlattı.

İŞTE 8 SAAT...

Gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinden memnun kaldığını aktarırken 8 saatin hikâyesini sordu.

Arkadaşlarıyla otel odasında oturduğunu belirten Kılıçdaroğlu, varolan düşüncelerini aktardığını ve arkadaşlarının da heyecanlandığını ifade etti.

Açıklama hakkında ise Kılıçdaroğlu, "Kimsenin haberi olmaması lazım, normal çalışmanıza devam edin, havaalanına arkadaşları gönderin. Havaalanında ‘Genel başkan başka yere gitti, yetişirse gelecek’ diye söyleyin" dediğini ifade etti.

"BİZ GİZLİ KAPAKLI HİÇBİR ŞEY YAPMAYIZ"

CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM’de basın açıklamasında bulundu.

Özkan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "ABD'de 8 saat kayıp" iddiaları ve imalarına, AKP'nin geçmişini hatırlatarak yanıt verdi ve şöyle dedi:

"Bizim bu konularda tutumumuz çok net ve açıktır. Biz gizli kapaklı hiçbir şey yapmayız. Şeffaf olmayan hiçbir ilişki içinde bulunmayız. Bu ilişkileri kuranlar, onların koynunda büyüyenler, şeytan ile ortaklık yapanlar, çarpılarak o yataktan kalkanlar şimdi kendileri ile bizi kıyaslamaya çalışıyorlar. Biz o kıyası kabul etmeyiz. Kimse de bizi onların yanına yerleştirmez."