Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Ali Çelebi yorumu: 'Bu kadar savrulma olmaz ki'

CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, resmen AKP'ye katıldı. Muhalefet kanadında tepkiler gecikmezken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çelebi'nin kararını değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 10:26
Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Ali Çelebi yorumu: 'Bu kadar savrulma olmaz ki'
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifası sonrası önce Memleket Partisi'ne geçen, ardından partisinden istifa edip bağımsız İzmir Milletvekili olarak görev alan Mehmet Ali Çelebi son olarak da AKP'ye katıldı.

CHP ve İYİ Parti'den tepkiler gelmeye devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çelebi hakkında ilk değerlendirmesini yaptı. 

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun Çelebi'nin kararına şaşkılığını gizlemeyediğini aktardı. 

Çelebi’nin tahliye olduktan sonra düğününe katıldığını ve ailesini tanıdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, AKP'ye geçişi için "Bu kadar savrulma olmaz ki" dedi.

NE DEMİŞTİ?

Çelebi, AKP'ye geçiş kararına karşılık gelen tepki mesajlarının ardından bir paylaşımda bulundu.

"BUNU TEYİT ETMEZSENİZ..."

"FETÖ kumpaslarında kader arkadaşlığı yaptığım komutanlarıma, kardeşlerime, sevdiklerini kaybetmiş ailelerimize sesleniyorum" diyen Çelebi, "Başımın tacısınız. Söylediklerimde, hassasiyetlerimde haklı çıkmazsam, bunu teyit etmezseniz siz istediğiniz an siyaseti bırakmayı söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Çelebi'nin paylaşımı şu şekilde:


Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu AKP

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler