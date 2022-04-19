ABD'de senatörlük yarışına giren Dr. Öz’ün malvarlığı ortaya çıktı

19 Nisan 2022 Salı, 10:02

ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey’nin emekliye ayrılmasıyla boşalacak Pennsylvania senatörlüğü koltuğuna aday olan medyatik doktor Mehmet Öz’ün malvarlığı ile ilgili yeni bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı.

17 Mayıs’taki senatörlük yarışına dahil olan ve şeffaflık politikası gereği malvarlıklarının dökümünü paylaşan 61 yaşındaki Dr. Öz’ün sahip olduğu gayrimenkuller ve hisseler de ortaya çıktı.

Belgelerde Dr. Öz’ün en az 104 milyon dolarlık servetinin olduğu görülürken, 2020 ve 2021 yıllarında da yaklaşık 20 milyon dolarlık bir gelir elde ettiği kayıtlara geçti. Bu gelirin 2 milyon doları sunduğu televizyon programından ve 7.1 milyon doları ise sahip olduğu OZ Media isimli şirketten geldiği belirtildi.

NE KADAR KAZANDIĞINI AÇIKLAMADI

Sözcü'nün aktardığına göre, mal beyanında bulunan Dr. Öz’ün ayrıca Amazon, Alphabet ve Microsoft gibi dev teknoloji şirketlerine ait hisselere de sahip olduğu açıklandı. ABD’nin önde gelen medya şirketlerinden Bloomberg, Dr. Öz’ün büyük teknoloji şirketlerini eleştirdiğini hatırlatarak buna rağmen hisselere sahip olmasını hatırlattı.

Öte yandan belgelerde Dr. Öz’ün Türk Hava Yolları ile yaptığı işbirliği anlaşması da görülürken Dr. Öz’ün bu ortaklıktan ne kadar kazandığına dair bir ifade yer almadı.

TÜRKİYE’DE HİSSESİ VAR

Öte yandan Dr. Öz’ün Türkiye’de sahip olduğu gayrimenkuller de kamuoyu ile paylaşıldı. Belgelerde Dr. Öz’ün İstanbul, Sarıyer’deki iki konutta hissesi olduğu, Konya’daki öğrenci yurduna sahip olduğu görülüyor. Dr. Öz’ün ayrıca Datça’daki bir gayrimenkulde de hissesi olduğu belirtildi.

Geçen hafta ABD Başkanı Trump, Dr. Öz’ü desteklediğini açıklamış ve Dr. Öz’ü kendisine benzetmişti. Federal Seçim Komisyonu’nun belgelerine göre Dr. Öz, seçim kampanyası için en az 11 milyon dolar harcadı. Çifte vatandaşlığı ABD’de tartışma yaratan Dr. Öz, senatör seçilmesi durumunda Türk vatandaşlığını bırakabileceğini söylemişti.