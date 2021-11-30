Dr. Mehmet Öz siyasete atılıyor: Aday olacak
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olacak. Öz, seçim döneminde de Donald Trump'a destek vermesiyle öne çıkmıştı.
ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, büyük bir
kariyer değişikliğine gidiyor.
NTV’nin TMZ'nin haberinden aktardığına göre, ABD'de
yayınlanan The Dr. Oz Show'un 61 yaşındaki sunucusu, Pensilvanya eyaletinde
muhafazakar partiden senatoya girmek için yarışacak.
Dr. Öz, emekli ABD Senatörü Pat Toomey'nin yerine Cumhuriyetçi
aday olarak çıkacak.
Mehmet Öz'ün, senatör adaylığı çalışmaları için milyonlarca
dolarlık reklam yatırımı yaptığı öne sürüldü. Dr. Öz'ün önümüzdeki birkaç ay
içinde talk show programından da çekileceği söyleniyor.
Resmi duyurunun Fox News Channel'ın Hannity adlı talk show
programında yapılması bekleniyor.
TRUMP’A DESTEK VERMİŞTİ
Mehmet Öz, seçim döneminde de Donald Trump'a destek vermesiyle
öne çıkmıştı.
Aralık 2020'de Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada,
Trump'ın Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyesi olarak yapacağı
atamaların listesi yayımlanmış, listedeki 29 ismin arasında ABD'nin New Jersey
eyaletinde yaşayan Dr. Mehmet Öz de yer almıştı.
Öz, eski ABD Başkanı Trump’ın Oval Ofis’teki doktoru olarak da biliniyor.
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