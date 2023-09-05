ABD'den Esenyurt'a gelen kadın, estetik operasyonu sonrası hayatını kaybetti

Esenyurt'ta özel bir estetik merkezinde yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yaptıran Amerikalı Cleopatra Mae Denms, işlemlerin ardından fenalaştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Denms, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 18:10
Abone Ol google-news

ABD'li Cleopatra Mae Denms, 22 Ağustos’ta yağ aldırmak ve saç ektirmek için Türkiye’ye geldi. Denms, 26 Ağustos’ta istediği işlemleri yaptırmak için Esenyurt’taki özel bir kliniğe yattı. 46 yaşındaki Denms’e yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yapıldı.

Denms, işlemlerin ardından tedbir amaçlı hastanede müşahade altına alındı. Burada gözlem altında tutulan Denms, işlem yaptırdıktan 2 gün sonra fenalaştı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Denms, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denms’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kadının yağ aldırma ve saç ekim işlemi yaptırdığı kliniğin yetkilileri, iddialara cevap vermezken işlemleri de kendilerinin yapmadığını öne sürdü. 


Player Alanı
Esenyurt estetik estetisyen Cleopatra Mae Denms

İlgili Haberler

İlginç araştırma: Kadınlar estetik yaptırmak istemiyor!

İlginç araştırma: Kadınlar estetik yaptırmak istemiyor!
'Estetik ameliyatlar için doğru yaş beklenmeli'

'Estetik ameliyatlar için doğru yaş beklenmeli'
Kol bölgesindeki sarkmaları dert etmeyin: Estetikle eski haline dönüyor

Kol bölgesindeki sarkmaları dert etmeyin: Estetikle eski haline dönüyor

En Çok Okunan Haberler