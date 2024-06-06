ABD'den Türkiye'ye F-16 mesajı: Savaş uçakları ne zaman geliyor?

Yayınlanma: 06.06.2024 - 13:29

Güncelleme: 06.06.2024 - 13:29

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, X hesabından Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğüne dair bir fotoğraf paylaştı.

Flake, Türkiye’nin, ABD’den, F-16 Blok 70 savaş uçağı tedarik etme sürecinde "önemli bir adım" atıldığını söyledi.

Flake, "Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD’nin ulusal güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İlişkiler Bürosu da “ABD, Türkiye’nin, sadece en yakın müttefiklere ve ortaklara temin edilen, şimdiye kadar üretilmiş en yeni nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldığını açıklamaktan gurur duymaktadır. Bu, ABD’nin Türkiye ile tesis ettiği güvenlik ortaklığına olan sarsılmaz bağlılığının en son örneklerinden yalnızca biri” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye F-16 savaş uçakları için ilk talebini Ekim 2021’de dile getirmişti.

Ocak 2024'te ABD hükümeti, Türkiye’ye F-16 jetlerinin satılmasına onay verdi.

23 milyar dolar değerinde bir anlaşmayı işaret eden bu karar, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından geldi.

Türkiye’nin 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı alacağı, halihazırda elinde bulunan 79 tanesini de modernize edeceği biliniyor.